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Türkiye
AA 12.07.2023 15:24

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde heyelan: Ulaşım kontrollü sağlanıyor

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde heyelan: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
[Fotograf: AA]

Sağanağın etkilediği Düzce'de, Ankara-İstanbul arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Bakacak mevkiinde gece saatlerinde toprak kayması yaşandı.

Heyelan nedeniyle kara yolunun Ankara istikameti toprakla kaplandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak temizlik çalışması başlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bir süre trafiğe kapatılan kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım, işlemlerin ardından tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.

Ekiplerin, dağ yamacı tarafında kalan şeridi iş makineleriyle açma çalışması sürüyor.

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