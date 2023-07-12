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Türkiye
AA 12.07.2023 14:56

Bartın'da çamurlu su denizin rengini kahverengiye çevirdi

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sel sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Bartın'da çamurlu su denizin rengini kahverengiye çevirdi

Kentteki sağanağın ardından meydana gelen selle Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu sular, Boğaz mevkiinden Karadeniz'e döküldü.

Çamurlu suların aktığı kesimde denizin rengi değişti. İnkumu Plajı ve çevresinde de kirlilik oluştu. Çamurlu su, rüzgarla birlikte sahile kadar ulaştı.

Denizde renk değişiminin yaşandığı bölgeler havadan görüntülendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sahil şeridinde temizlik çalışması başlatıldı

Debisi yükselen Bartın Irmağı'yla denize sürüklenen atıklar ve ağaç parçaları da sahil şeridinde kirlilik oluşturdu.

Ağaç ve odun parçalarının yanı sıra çok sayıda plastik şişe, ilaç şişesi ile tıbbi atıkların toplandığı 3 kilometrelik İnkumu sahilinde temizlik çalışmasına başlandı.

Özellikle ağaç ve odun parçalarıyla kumsalın neredeyse görünmez hale geldiği sahilde çöpler, 30 belediye personeli ve iş makineleriyle toplanarak kamyonlarla katı atık depolama alanına götürülüyor.

Bölgedeki temizlik çalışmaları dronla görüntülendi.

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