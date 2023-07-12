Akçakoca sahilleri selin getirdiği odun parçalarıyla doldu

İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki ilçeye bağlı Çayağzı köyünden geçerek Karadeniz'e dökülen derenin taşması sonucu, orman köylerinden sürüklenen odun parçaları ve ağaç kökleri dere yatakları yakınındaki plajlara ulaştı.
İlçedeki derelerden gelen çamurlu su, bazı yerlerde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.
Sel, odunları sürükledi
Kentte etkisini gösteren sıcak havada serinlemek isteyenler, sahil atıklarla dolu olmasına rağmen denize girerken, bazı vatandaşların selle sürüklenen odunları topladığı görüldü.
Öte yandan, kent merkezindeki sahillerde temizlik işlemlerini tamamlayan Akçakoca Belediyesi, kırsalda yer alan kıyı şeridindeki çalışmalarını sürdürüyor.