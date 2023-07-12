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Türkiye
AA 12.07.2023 14:39

Akçakoca sahilleri selin getirdiği odun parçalarıyla doldu

Sağanağın ardından meydana gelen sel ve taşkınlardan etkilenen Düzce'nin kıyı kenti Akçakoca'da sahiller, derelerin taşıdığı ağaç parçalarıyla kaplandı. İlçedeki derelerden gelen çamurlu su da bazı bölgelerde denizin rengini değiştirdi.

Akçakoca sahilleri selin getirdiği odun parçalarıyla doldu

İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki ilçeye bağlı Çayağzı köyünden geçerek Karadeniz'e dökülen derenin taşması sonucu, orman köylerinden sürüklenen odun parçaları ve ağaç kökleri dere yatakları yakınındaki plajlara ulaştı.

İlçedeki derelerden gelen çamurlu su, bazı yerlerde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sel, odunları sürükledi

Kentte etkisini gösteren sıcak havada serinlemek isteyenler, sahil atıklarla dolu olmasına rağmen denize girerken, bazı vatandaşların selle sürüklenen odunları topladığı görüldü.

Öte yandan, kent merkezindeki sahillerde temizlik işlemlerini tamamlayan Akçakoca Belediyesi, kırsalda yer alan kıyı şeridindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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