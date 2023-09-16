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Türkiye
AA 16.09.2023 11:17

Cumhuriyet'in 100. yılına yazılan mektuplar 21 yıl sonra sahibine ulaşacak

PTT'nin "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında vatandaşlar tarafından yazılan mektuplar 29 Ekim'de sahiplerine iletilecek.

Cumhuriyet'in 100. yılına yazılan mektuplar 21 yıl sonra sahibine ulaşacak

PTT tarafından 2002'de hayata geçirilen "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası", geçmişten geleceğe köprü kurmayı ve gelecek nesillere miras bırakılacak anlamlı bir hatıra oluşturmayı amaçlıyor.

Vatandaşlar kampanya kapsamında 2002'de yazdıkları mektupları, 21 yıl sonra teslim edilmek üzere PTT'ye emanet etti. Şirkete teslim edilen mektuplar, Cumhuriyet'in 100. yılında sahiplerine iletilmek üzere muhafaza edildi.

Kampanya, insanların geçmişteki günlük yaşamlarını, düşüncelerini ve duygularını geleceğe taşıyarak sevdiklerine bir miras bırakmalarını sağlıyor.

Ayrıca kampanyayla vatandaşlara geleceğe dair umutlarını ve hayallerini ifade etme olanağı verilirken, vatandaşlar, mektup yazdıkları sevdiklerine olan sevgi ve vefa duygularını dile getirme fırsatı buldular.

Mektuplar "zaman kapsülü" niteliğinde

Şirketin 21 yıl önce düzenlediği kampanyayla tarih, kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması için önemli bir adım atıldı ve gelecek nesillere bir miras bırakmanın önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.

Bu amaçla PTT'ye, 21 yıl önce teslim edilen her bir mektup "zaman kapsülü" niteliği taşıyor. Mektupları teslim alanlara geçmişe bir pencere açma imkanı sunuluyor.

O günün anısını yaşatacak

Kampanyayla, zamanın ve teknolojinin değiştiği bir dünyada, o günün anısını yaşatacak, değerli bir zaman kapsülü oluşturulmuş oldu.

Bunun yanında mektuplar, gelecekteki nesillerin, önceki kuşakların yaşadığı deneyimlerden ve bilgelikten yararlanmasını sağlayacak değerli dokümanlar olacak. Mektuplar, gelecek nesiller için gerçek birer tarihi belge niteliği de taşıyor.

40 bine yakın vatandaş katıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle başlatılan kampanyaya, farklı yaş gruplarından, mesleklerden ve bambaşka yaşam hikayelerine sahip olan 40 bine yakın vatandaş mektuplarıyla katıldı.

Şirket, geçmişten bugüne uzanan süreçte, mektupları korumak, güvenle saklamak ve en önemlisi, zamanı geldiğinde teslim etmek için çalıştı. PTT, bugün büyük bir heyecanla o gün yazılan mektupları teslim etmek için hazırlık yapıyor.

Son adres güncelleme tarihi 30 Eylül

Mektup kampanyasına katılan ve gönderdikleri mektuplar için adres güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar bu işlemleri, en geç 30 Eylül'e kadar tüm PTT iş yerlerinden gerçekleştirebilecekler. Bu doğrultuda herhangi bir sorun yaşanmaması adına mektupların posta süreci başlamadan önce adres güncellemesi işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor.

Ayrıca, vatandaşların dikkat etmesi gereken diğer bir husus ise, "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında gönderilen mektuplar için geri alma ya da adres değişikliği işlemleri ancak ekinde kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileri bulunan dilekçeyle ve yalnızca göndericinin talebi üzerine gerçekleştirilecek.

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