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Türkiye
AA 16.09.2023 10:20

Kışın habercisi "vargit" çiçekleri açmaya başladı

Karadeniz'in yüksek kesimleri, kışın habercisi olan "vargit" çiçekleriyle süslendi.

Kışın habercisi "vargit" çiçekleri açmaya başladı
[Fotograf: AA]

Türkiye'de yoğun olarak Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında bulunan, halk arasında "mavi yıldız" ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli adlarla da anılan acı çiğdemgiller familyasından vargit çiçekleri bölgede açmaya başladı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası'nda da çayırlık alanlar, hava sıcaklığının düşmesiyle bu çiçeklerle kaplandı.

Kışın habercisi "vargit" çiçekleri açmaya başladı

Yumrulu gövdeye sahip 3-5 yapraktan oluşan, maviye yakın mor ve pembe renklerdeki çiçekler, güzel görüntüler oluşturdu.

Eylül ve ekimde çiçeklenen vargit, 500 ile 3 bin metre arasındaki çayırlık, orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor.

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