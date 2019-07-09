Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı" (KATİP) kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkçe öğrenimi bursu almaya hak kazanan kamu görevlisi, araştırmacı ve akademisyenlerin yer aldığı heyet Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını ziyaret etti.

29 farklı ülkede kamu görevi icra eden 39 katılımcı, Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve faaliyet alanları hakkında bilgilendirildi.

Tanrıverdi yaptığı konuşmada, KATİP'in Türkiye ile katılımcıların ülkeleri arasındaki bağları güçlendirecek bir program olduğunu ifade etti.

Kaynak: TRT Haber