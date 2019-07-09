Türkiye

Karabük'te hastanede kavga

09 Temmuz 2019 Salı 03:22 - Son Güncelleme 09 Temmuz 2019 Salı 03:26

Karabük'te rahatsızlanan yakınları için muayene sırası alamayan 3 kişi ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Kavga anlarını bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.

Rahatsızlanan yakınlarını muayene ettirmek isteyen 3 kişi, hastayla birlikte Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Görevlilerin yoğunluktan dolayı sıra veremeyeceğini belirtmesi üzerine sözlü tartışma başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Hastane savaş alanına dönerken, diğer güvenlik görevlileri de araya girdi. Kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlilerinden biri hafif şekilde yaralandı. O anları bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik görevlisine saldıran 3 hasta yakınını gözaltına aldı. İfadeleri alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kaynak: TRT Haber

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