Gümüşhane'nin Dibekli köyünde 3 günde 120 kişi hastaneye başvurdu, ekipler harekete geçti.

İddiaya göre, Dibekli köyü sakinleri, şebeke suyunun yeterli gelmemesi üzerine su deposuna borularla dereden takviye yaptı. Şebeke suyunun kullanılmasından sonra birçok kişi bulantı, ishal, kusma, baş ağrısı ve terleme şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesine başvurdu.

Aynı köyden üç günde hastaneye başvuranların sayısı artınca ilgili birimler harekete geçti. Köye giden AFAD, Sağlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Köy suyundan ve çeşmelerden incelenmek üzere numune alındı.

İlk tespitlere göre suda escherichia coli ve koliform bakteri tespit edildi.

Bunun üzerinde köyün içme suyu şebekesinde temizlik ve klorlama çalışması yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de, köy sakinlerine içme suyunu kaynatıp kullanmaları uyarısında bulundu.

Zehirlenen 120 kişi ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildi. Ekiplerin köyde araştırmaları devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber