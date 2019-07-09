Hafter güçleri, Libya’nın doğusundaki Sidra’da, bir gemide çalışan 6 Türk denizciyi alıkoymuştu.

Türkiye'nin kararlı tutumu sonrası, Türk denizciler serbest kalmıştı.

Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği'nce bir süre misafir edilen Türk denizciler, kendi istekleriyle Libya’dan ayrılmışlardı.

Türk denizciler İstanbul'da

6 Türk denizci, tarifeli uçakla Libya'dan İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'nda aileleri tarafından karşılanan denizciler, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: TRT Haber