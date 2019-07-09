Türkiye

Suriye sınırına askeri sevkiyat

09 Temmuz 2019 Salı 03:27 - Son Güncelleme 09 Temmuz 2019 Salı 08:07

Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri ve komando takviyesi yapıldı. Şanlıurfa'dan yola çıkan yaklaşık 30 araçlık askeri konvoy sınıra doğru hareket etti. Hatay'da da sınıra komando takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan tank yüklü tır, mühimmat yüklü kamyon ve otobüslerden oluşan yaklaşık 30 araçlık konvoy, kent merkezinden geçerek sınır hattına doğru hareket etti. Askeri araçlar ve personelin Suruç ve Akçakale ilçelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. Konvoya jandarma ve polis trafik ekiplerin eşlik etti. Konvoy gece saatlerinde Ceylanpınar'dan geçerek yoluna devam etti. Hatay'dan sınıra komando takviyesi Hatay'da da sınıra komando takviyesi yapıldı. Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı. 60 zırhlı araçtan oluşan konvoy, gece saatlerinde Kırıkhan ilçesinden geçti. Güvenlik önlemleri altında sınıra doğru ilerleyen konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Kaynak: TRT Haber

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