Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Siirt'te şehit ailelerine ulaştırılıyor

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, şehit ailelerini ziyaret eden AK Parti İl Kadın Kolları mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen mektupların şehit ailelerine ulaştırıldığını belirterek, "Bizler, annelerin canı yanmasın evlere ateş düşmesin istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan 'Terörsüz Türkiye' süreci çok değerli ve kıymetlidir. Cumhurbaşkanımızın kaleme aldığı mektupları kadın kolları olarak ailelere teslim ediyoruz." dedi.