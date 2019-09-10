Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı10 Eylül 2019 Salı 19:20 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 19:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Uzman Onbaşı Yasin Sarı ile Mardin'de şehit düşen güvenlik korucusu Evren Başçı'nın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yasin Sarı ve Mardin'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan güvenlik korucusu Evren Başçı'nın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
Etiketler: recep tayyip erdoğan Yasin Sarı evren başçı