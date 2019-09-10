Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği Yunus Timleri, 31 Ağustos'taki uygulama sırasında, Maslak Mahallesi Dereboyu 2. Cadde'de bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Otomobilin ön konsolunda oynama olduğunu, klima hava giriş-çıkışlarının kapalı bulunduğunu tespit eden ekipler, araçta yaptıkları incelemede, klimanın hava çıkış kısmına düzenek kurulduğunu belirledi.

Polis ekiplerinin dikkati sayesinde ortaya çıkarılan düzeneğin içinden 18 parça halinde uyuşturucu çıktı.

Aracın sürücüsü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter adresi üzerinden düzeneğin videosunu "Bizden kaçmaz" ifadeleri ile paylaştı.

Kaynak: TRT Haber