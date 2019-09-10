Şaban ve Fevziye Çetinkaya ailesi Diyarbakır’ın Eğil ilçesine bağlı Rahman köyünde yaşıyor.

Çetinkaya çiftinin 17 yaşındaki oğulları Süleyman Çetinkaya 30 Ağustos 2019 tarihinde terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı.

Anne ve babası çocuklarının bulunması için şimdi HDP Diyarbakır binasının önünde nöbet tutuyorlar.

Anne Fevziye, oğlu Süleyman’ın futbolcu olmak istediğini ve Galatasaray takımın çok sevdiğini Galatasaraylı olduğunu söylüyor.

Bundan dolayı da çocuğunun bulunması için Galatasaray camiasından yardım bekliyor.

Gözü yaşlı annesi, TRT Kurdî aracılığıyla Galatasaray camiasına seslendi:

“Oğlum kaleciydi, Galatasaraylıydı, futbolcu olmak istiyordu. Onu elimizden alıp dağa götürdüler. Ne olur sesimizi duyun bize destek olun. Ben çocuğumun dağda değil futbolcu olmasını istiyorum.”

Anne ve babası çocuklarının bulunması için şimdi HDP Diyarbakır binasının önünde nöbet tutuyorlar. Gözü yaşlı anne, her gün oğlunun giydiği Galatasaray formasına sarılıp, gözyaşı döküyor.

Kaynak: TRT Kurdî