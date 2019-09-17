Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan "suların altın kızları"nı ağırladı

17 Eylül 2019 Salı 16:06 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 16:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü kabul etti.