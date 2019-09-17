Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "suların altın kızları"nı ağırladı17 Eylül 2019 Salı 16:06 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 16:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul yarım saat sürdü.
Son Avrupa şampiyonu Sümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırtüstünde dünya ikincisi olmuştu.
Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebekte bronz madalya kazanmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler: sümeyye boyacı Sevilay Öztürk cumhurbaşkanı erdoğan