Spor
Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu14 Eylül 2019 Cumartesi 20:41 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 20:59
Son Avrupa şampiyonu Sümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırtüstünde dünya ikincisi oldu.
Sümeyye Boyacı, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikinciliğini elde etti.
Yarışın büyük bölümünü önde götüren Sümeyye, İspanyol yüzücü Teresa Perales'in son saniyede yaptığı atak sonucu ikinci oldu.
Kaynak: TRT Haber