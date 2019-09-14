Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu’nun durumunun yarın belli olacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun oynamaması durumunda, orta sahada Gustavo - Tolga ikilisinin görev yapması bekleniyor.

Fenerbahçe’de, Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosu büyük oranda netleşti. Sakatlıklarının ardından bir süredir özel program uygulanan Isla ve Moses, henüz takımla çalışmalara başlamadı.

Bu iki oyuncu, Alanya'ya götürülmeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal’ın defansta değişikliğe gitmeyi düşünmediği öğrenildi.

Kalede Altay oynayacak. Savunma hattının da Ozan, Zanka, Jailson ve Dirar’dan oluşmasına kesin gözle bakılıyor.

Ağrıları bulunan ve takımla antrenmanların tamamına katılamayan Emre Belözoğlu’nun durumu ise belirsizliğini koruyor.

Tecrübeli oyuncunun oynayacak duruma gelmemesi halinde, orta sahada yeni transfer Luiz Gustavo ile Tolga Ciğerci’nin forma giyme şansının yüksek olduğu ifade edildi.

Sarı lacivertlilerin ileri dörtlüsünde ise Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues ve Vedat Muriç görev alacak.

Diğer yeni transfer Adil Rami ise takımla antrenmanların tamamına çıkmaya başladı. Fransız oyuncunun, Alanya kafilesinde olması bekleniyor.

Fenerbahçe Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile 16 Eylül Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: TRT Spor - AA