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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümeyye Boyacı'ya tebrik14 Eylül 2019 Cumartesi 22:54 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 23:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olan Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı'yı kutladı.
Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Sümeyye Boyacı’yı gönülden tebrik ediyorum. Azmin, başarıların daim olsun, teşekkürler Sümeyye." dedi.
Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli sporcumuz #SümeyyeBoyacı’yı gönülden tebrik ediyorum. Azmin, başarıların daim olsun, teşekkürler Sümeyye!— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 14, 2019
Kaynak: TRT Haber