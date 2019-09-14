MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzincan'da halka hitap etti.

Bahçeli, "Türkiye terörle mücadele gücüne güç kattıkça, bununla birlikte tavizsiz mesafe aldıkça çocukları dağa kaçırılan analara cesaret gelmiş, nihayet HDP'nin yakasından tutmuşlardır. Analık hakkı ahlaksızları zelzele gibi sallamaktadır. Bugüne kadar terörden çok çektik, bölgesel ve küresel destek lobisi bulunan bölücü örgütün hunhar eylemleri alçak tertipleri ağır ve vahim sonuçlara neden oldu." dedi.

HDP milletvekilinin "çatışma sürecek" sözlerinin Anayasa'ya göre suç olduğunu ifade eden Bahçeli, hukuk dahilinde hak ettiği cevabı alması gerektiğini söyledi.

Bahçeli şöyle konuştu:

"Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları görevlerinden haklı ve hukuki şekilde uzaklaştırılır, CHP darbe sözleriyle karşı çıkar. Türkiye muazzam bir beka mücadelesi verir, Sayın Kılıçdaroğlu bir kez olsun bekaya destek vermez, terörü kınamaz, terörle mücadeleden bahsetmez. Bu nasıl bir kokuşmadır, bu nasıl bir siyasi dağılmadır?"

Bahçeli, "Güvenli bölge kurulursa ne ala, yoksa ABD hala teröristleri koruyorsa Fırat'ın doğusuna Türk milletinin iradesi mührü vurmalıdır." dedi.

Kaynak: TRT Haber