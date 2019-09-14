MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt'ta halka hitap etti.

Türkiye’nin içeride ve dışarıda çok cepheli bir mücadele içinde olduğunu dile getiren Bahçeli, “Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3, Kıran 1, Kıran 2 operasyonları eş güdüm ve eş zamanlı şekilde icra edilirken terör örgütü köşeye sıkışmış, bu sayede Diyarbakır’da analar CHP’nin ikizi HDP’den dağa kaçırılmış evlatlarını istemek suretiyle il başkanlığının kapısına dayanmışlardır.” dedi.

Kan ve insan tacirlerinin kaçacak yerinin kalmadığını belirten Bahçeli, “Anaların akan gözyaşları, farklı tepkileri CHP ile HDP’yi zora sokmuştur. Bu tablonun neresinde hezimet, neresinde yıkım ve yeni sistemin zaafı vardır. İnsana izaha çalıştığın bu gerçekler nasıl örtbas edilecektir.” diye konuştu.

Bahçeli, şunları söyledi:

“CHP itiraz etse de şimdi sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir. ABD’nin oyalama taktikleri terör örgütü YPG/PKK’ya tırlar dolusu silah sevkiyatı, Türkiye’nin azmini kırmaya yetmeyecek, tehditler ise işe yaramayacaktır.”

MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP itiraz etse de şimdi sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir. ABD’nin oyalama taktikleri, terör örgütü YPG/PKK’ya tırlar dolusu silah sevkiyatı, Türkiye’nin azmini kırmaya yetmeyecek, tehditler ise işe yaramayacaktır.https://t.co/F0i8Se9I67 pic.twitter.com/25aCdaqeba — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Eylül 2019

Kaynak: TRT Haber