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Van'da 5 terörist etkisiz hale getirildi14 Eylül 2019 Cumartesi 12:32 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:39
Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van-Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
Operasyonda, 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber