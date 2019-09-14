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Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü14 Eylül 2019 Cumartesi 16:16 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:35
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford'un, Slovenya'nın başkenti Lubliana'da NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısında ikili görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede, NATO güvenlik konularının yanı sıra, Suriye'de güvenli bölge konusu ele alındı.
Kaynak: TRT Haber