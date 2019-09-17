Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yönettiği soruşturma kapsamında, naylon fatura düzenledikleri tespit edilen 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 milyar liralık naylon fatura düzenleyerek devleti yaklaşık 200 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen 35 kişiden 24'ünü eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Ankara merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların adreslerinde değişik firmalara ait 13 kaşe, çok sayıda sahte fatura, 26 senet, karşılıksız olduğuna dair banka şerhi bulunan 16 çek ve bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınanların aralarında mali müşavirlerin de olduğu öğrenildi.

11 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA