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FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı kararı17 Eylül 2019 Salı 14:53 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 15:00
Ankara'da FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen yapılanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Silahlı terör örgütüyle ilişkisi bulunduğu tespit edilen 6 şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi.
Şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı çıkarıldı.
4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Firari 5 şüpheliyi yakalamak için operasyonlar sürüyor.
Kaynak: TRT Haber
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