Türkiye
Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı17 Eylül 2019 Salı 14:45 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 14:46
Şanlıurfa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 150 şişe içki, 596 paket sigara ve bin 785 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında merkez Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki 3 iş yerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda kaçak olduğu tespit edilen 150 şişe içki, 596 paket sigara ve bin 785 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA