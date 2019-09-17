Türkiye
Adıyaman'da 22 ton tütün çalan 2 kişi yakalandı17 Eylül 2019 Salı 14:34 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 14:46
Adıyaman'da bir depodan 22 ton tütün çaldığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir depodan 22 ton tütün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Depodaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin N.P. ve M.Ş. olduğunu belirledi. Ekipler, zanlıları başka bir depoda tütünlerle yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA