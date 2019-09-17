Türkiye
Yamaçtan kopan ağaç Trabzon - Gümüşhane yolunu kapattı17 Eylül 2019 Salı 14:41 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 14:47
Trabzon'un Zigana Dağı mevkiinde, yamaçtan kopan ağacın düşmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Kara yolu ekiplerince yapılan çalışmayla yol, tekrar ulaşıma açıldı.
Trabzon-Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı'nda, öğlen saatlerinde, yamaçtan kopan ağaç yola düştü.
Yol trafiğe kapanırken, şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.
Sürücülerin ihbarı üzerine gelen karayolları ekipleri ağacı kesip yoldan kaldırdı.
Yol bir süre sonra yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Zigana Dağı yol Trabzon ağaç