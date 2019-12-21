Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu21 Aralık 2019 Cumartesi 19:58 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 20:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı.
[Fotoğraf: AA ]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay, İstanbul'da dünya evine girdi.
Nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti.
Evlilik cüzdanını geline veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turhan çiftini kutladı.
Kaynak: TRT Haber
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