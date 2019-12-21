Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

21 Aralık 2019 Cumartesi 19:58 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 20:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı.

[Fotoğraf: AA ]