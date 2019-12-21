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Çukurca'da yaralanan asker şehit oldu21 Aralık 2019 Cumartesi 19:03 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 19:23
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerin şehit olduğu bilgisi yer aldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"19 Aralık 2019 tarihinde Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."
Kaynak: AA
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