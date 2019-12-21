Türkiye
İzmir'de botları sürüklenen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı21 Aralık 2019 Cumartesi 18:56 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 18:58
İzmir'in Çeşme ilçesinde botları sürüklenen 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmen bulunan lastik botun makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Suriye ve 3 Filistin uyruklu 24 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: izmir çeşme düzensiz göçmen