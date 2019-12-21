Güvenlik soruşturması uygulamasının yeniden düzenlenmesini öngören torba kanun teklifiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Genel Kurul’da ele alınan 18 maddelik torba tekliften güvenlik soruşturmasını yeniden düzenleyen hükümler çıkarıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin iptalinin ardından kamuya girişte uygulanan güvenlik soruşturmaları yeniden gündemde.

Güvenlik soruşturması uygulamasının yeniden düzenlenmesini öngören maddeler torba kanun teklifinden çıkarıldı.

Memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra getirildi.

Ancak CHP'li bir vekilin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi düzenlemeyi anayasaya aykırı buldu, iptal etti.

Gerekçe olarak da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında özel bilgilerin alınmasını, kaydedilmesini ve saklanmasını özel hayata saygı hakkına sınırlama olarak gösterdi.

TBMM'de görüşülen torba kanun teklifi kabul edildi.

Kaynak: TRT Haber