Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 yaşındaki Kılıç'ın kalan cezasını affetti
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yaşındaki bir mahkumun cezasını sağlık sorunları nedeniyle affetti.
[86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç. Fotoğraf: AA]
Ahmet Turan Kılıç, 1993 yılında Sivas'ta Madımak Oteli'nde meydana gelen olayların ardından anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmak suçundan idam cezasına çarptırıldı.
İdam cezasının kaldırılmasının ardından cezası müebbet hapse dönüştürüldü.
Adli Tıp Kurumu'nun verdiği sağlık raporuyla, 86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası, Anayasası'nın 104 maddesinin 16. Fıkrası hükmü uyarınca, Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı.
Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler: resmi gazete cumhurbaşkanı erdoğan ahmet turan kılıç afSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 03:07