Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağı çöktü: 2 işçi mahsur
Haber Giriş: Kaynak: AA
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Bölüm Mahallesi'nde O.A'ya ait olduğu belirtilen maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, itfaiye ekipleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, içeride mahsur kalan Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ı kurtarmak için çalışma başlattı.
Arama ve kurtarma çalışmaları, yaklaşık 8 saattir sürüyor.
Maden geçen yıl mühürlenmiş
Bu arada, söz konusu maden ocağının geçen yıl mühürlediği öğrenildi.
Etiketler: zonguldak maden ocağı kilimli göçük arama kurtarmaSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 07:41