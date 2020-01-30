Avrupa Parlamentosu'nda ırkçı Yunan milletvekilinin provokasyonu vardı. Yunan parlamenter konuşması sırasında Türk bayrağını yırttı. Ankara'dan çok sert tepki geldi. Avrupa Parlamentosu parlamenter için soruşturma başlattı.

Çirkin provokasyona bir tepki de Milli Savunma Bakanlığından geldi. "Bu Bayrak" şarkısının yer aldığı videolu paylaşımda, "Avrupa Parlamentosu’nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Parlamentosu’nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz! #İşteBuBayrak pic.twitter.com/gCNtdGQMwH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2020

Avrupa Parlamentosu'nda, Yunan Adalarındaki göçmenlerin durumu konuşuluyordu. Irkçı Yunan Altın Şafak Partisi'nin eski milletvekili, bağımsız parlamenter Yannis Lagos kürsüye çıktı. Daha önce bir çok kez ırkçı tavrıyla gündeme gelen, hatta bu nedenle yargılanan Yunan parlamenter Türkiye'yi Yunanistan'a sürekli göçmen yollamakla suçladı. Hakaretlerini sürdürerek cebinden çıkardığı kağıdına basılı Türk bayrağını yırttı.