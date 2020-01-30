Elazığ'da ağır hasarlı 72 bina için yıkım kararı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar oluşan 72 bina için acil yıkım kararı alındı.
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da acil yıkılması kararlaştırılan ağır hasarlı 72 binanın mühürlenmesi için Elazığ Belediyesine yazı gönderildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 6,8 şiddetindeki depremin ardından bini aşkın personelin katılımıyla oluşturulan hasar tespit komisyonları çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Bu kapsamda ağır hasarlı olduğu belirlenen 72 binanın acil yıkılması kararlaştırıldı.
Söz konusu binaların mühürlenmesi de bir yazıyla Elazığ Belediyesine bildirildi.
Etiketler: Elazığ depremiSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 21:50