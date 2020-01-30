Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Filistin'i parçalama planı ile ilgili Türkiye'nin görüşlerini dile getirdi. Filistin halkının kabul etmeyeceği hiçbir planın desteklenmeyeceğini vurgulandı.

İbrahim Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'brien ile yaptığı telefon görüşmesinde Libya ve Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin devam ettirilmesi amacıyla yürütülebilecek ortak çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, başta ekonomi olmak üzere ikili ilişkilerin genel durumu da ele alındı.

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar Dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması konusunda atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

ABD Yönetimi’nin İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı plan hakkında Türkiye'nin görüşlerini de paylaştı,

Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonunu ve bu çerçevede Doğu Kudüs’ün, 1967 sınırları temelinde oluşturulacak bağımsız ve egemen Filistin Devleti’nin başkenti olmasını savunduğunu vurguladı.