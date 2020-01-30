Merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde hasar gören yapılar arasında okullar da yer alıyor.

Eğitim-öğretimin 10 Şubat'ta başlayacağı kentte 200'ün üzerinde okulda yapılan inceleme sonucu yıkım kararı verilen 10 okul için çalışma başlatıldı.

Atatürk portresi sağlam kaldı

Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bir işçi molozlar arasında bulduğu Atatürk'e ait portreleri özenle enkaz alanından çıkardı.

Tüm o yıkıntının arasında sağlam kalan portrelere karşı işçinin bu hassasiyeti çalışma arkadaşları tarafından görüntülendi.

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.