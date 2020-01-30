Elazığ'daki depremde hasar gören okullar yıkılıyor
Haber Giriş:
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören okulların yıkımına başlandı.
[Fotoğraf: AA]
Merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde hasar gören yapılar arasında okullar da yer alıyor.
Eğitim- öğretimin 10 Şubat'ta başlayacağı kentte 200'ün üzerinde okulda yapılan inceleme sonucu yıkım kararı verilen 10 okul için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce alınan güvenlik tedbirlerinin ardından iş makineleriyle söz konusu okulların yıkımı başladı.
Etiketler: Elazığ depremiSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 17:42