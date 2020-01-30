Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri, Bitlis

Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ile Jandarma Arama Kurtarmanın (JAK) su altı ekipleri katılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalış yapan ekipler, kameralı su altı robotuyla arama çalışması yürütüyor.

Göl kıyısında da sürdürülen arama çalışmalarında, Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Erkek arkadaşıyla yaptığı görüşme dudak okuma yöntemiyle çözülecek

Gülistan'ın sahipsiz olmadığını ifade eden Abla Aygül Doku, "Gülistan'ı sağ bulsam da bu davamdan vazgeçmem. Bizi psikolojik olarak bu sürece getirenlerden, Gülistan'ımı olur da sağ bulmasam bile Gülistan'ı mı o suya itenlerden hesabını teker teker soracağıma hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.