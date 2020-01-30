TRT Haber'e 'Yılın Haber Kanalı' ödülü
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye’nin en çok izlenen haber kanalı, 5’inci Anadolu Medya Ödülleri arasında da hak ettiği yeri aldı. Yılın haber kanalı ödülüne TRT Haber layık görüldü.
5’inci Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. TRT Haber, yılın haber kanalı seçilerek başarısını tescilledi. Ödülü, TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.
Anadolu Yayıncılar Derneği’nin geleneksel medya ödülleri töreninin 5’incisi düzenlendi.
Törende 25 kategorinin yanısıra özel ödüller dağıtıldı. TRT, iki ayrı kategoride daha ödülle layık görüldü.
Yılın en iyi kadın spikeri ödülünü TRT 1 Ana Haber Spikeri Işıl Açıkkar aldı.
Yılın spor programı ödülüne ise TRT Spor’da yayınlanan Stadyum programı layık görüldü.
Etiketler: zakir taşdemir vefa ödülleri yahya bostan trt haberSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 23:48