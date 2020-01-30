İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Elazığda meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan ve tedavisi tamamlanan Azize Çelik'in konuşmasının yer aldığı bir video paylaştı.

Altun "Çarpmayan kalp olur mu" başlıklı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile telefonda görüştü. Temenniler ortak Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." ifadelerine yer verdi.