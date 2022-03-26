Irak sınırında engebeli arazi ve yüksek dağlarla çevrili olan ilçede ılıman iklimi nedeniyle incir, nar, pirinç, Trabzon hurması ve susam gibi ürünler yetiştiriliyor.

Son yıllarda devletin üreticilere sağladığı destekle tarımsal üretimde artış yaşanan ilçede çiftçiler için en önemli gelir kaynağı olan susamın ekim alanları da kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle 4 yıl önce hayata geçirilen "Zap Vadisi" projesi sayesinde genişledi.

[Fotoğraf: AA]

Üretim 2,5 tondan 26 tona yükseldi

Kaymakamlık ve belediye tarafından verilen alım garantisinin ardından tarımla uğraşan 150'yi aşkın aile susam üretimine ağırlık verdi. Ailelerin ata tohumundan geleneksel yöntemlerle yetiştirdiği 2,5 ton susam bu süre zarfında 26 tona çıktı.

Ürettikleri susam kaymakamlık ve belediye tarafından satın alınan ailelere 1 milyon lira ödeme yapıldı. Uzun uğraşlar sonucu temizlenen tonlarca susamın suyla çalışan tarihi taş değirmenlerde öğütülmesiyle üretilen, doğallığı ve lezzetiyle ilgi gören tahin "Zap" markasıyla bölge kentlerinin yanı sıra farklı illere de gönderiliyor.

[Fotoğraf: AA]

"Çukurca susamının organik ürün sertifikası sürecini başlatıyoruz"

Kaymakam Hasan Kurt, 4 yıl önce hayata geçirilen proje ile bölgedeki yöresel ürünlerin artırılması ve pazarlanmasının hedeflendiğini söyledi.

İlçede bu sayede üretim yapılan tarım arazilerinde artış yaşandığını belirten Kurt, "2018'de proje hayata geçirildiğinde köylülerimizden, çiftçilerimizden aldığımız susam miktarı 2 bin 500 kilogramdı. Şimdi toplamda 26 tona yükseldi" dedi.

Bölgede güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla insanların tekrar üretim yapmasının sağlandığını aktaran Kurt, tarım arazilerinin artmasıyla ürünlerde de artış yaşandığını aktardı.

Şu ana kadar aldıkları 26 ton susamdan 21 ton tahin üreterek Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra yurt dışına da gönderdiklerini vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:

"2018'den bu yana Zap tahini Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerine ulaşmış. Zap markası son zamanlarda yoğun ilgi görüyor. Üretim yapılan rakamlar git gide artmakta. Vatandaşlarımız bu neticeleri görünce susam üretmeye yöneldi. Biz sadece tahini değil birçok ürünü bu markayla satıyoruz. Hedefimiz ilerleyen yıllarda bu üretimi daha da fazla noktaya ulaştırmak. Bu yıl Çukurca susamının organik ürün sertifikası sürecini başlatıyoruz. Bizim susamımız ve tahinimiz ata tohumundan üretiliyor. Bölge insanının eskiden beri kullandığı usullerle tahini üretiyoruz. Bölgemizin kadınlarının, erkeklerinin geleneksel yöntemlerle onlarca yıldır yaptığı üretimi biz aslında bir anlamada markalaştırdık."

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'nin değişik illerinden ve hatta Irak'tan bile isteyenler var"

Yöreye has yöntemlerle üretilen tahinin ilçenin ekonomisine ciddi katkı sağladığını dile getiren Kurt, farklı illerdeki fuarlarda sergilenen Çukurca tahini için katılımcılardan güzel dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

Değirmenci Hacı Akkaya da bahar ayında susamın ekimine başladıklarını anlatarak, "3 ay sonra hasadını yapıyoruz. Tarlada kuruttuktan sonra temizleyip fırında kavuruyoruz ve değirmene götürüyoruz. Değirmen suyla çalışıyor. Dede ve babalarımız da bu işi yapardı. Türkiye'nin değişik illerinden ve hatta Irak'tan bile isteyenler var" dedi.

[Fotoğraf: AA]