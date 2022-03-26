Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelinde dar alan uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamalar kapsamında Yahya Kemal Mahallesi Engin Sokak üzerinde Talatpaşa Caddesi’nden sokağa girdiği görülen bir motosikletli polisin dikkatini çekti.

Sokakta polis ekiplerini gören motosikletli, ani bir manevra yaparak hızlandıkça Kağıthane polisi tarafından önü kesilerek durduruldu.

Dakikalarca kovalamaca yaşandı

Şahıs o esnada bir anlık boşluktan yararlanarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleriyle şahıs arasında kovalamaca başladı.

Kovalamaca devam ederken yol kenarındaki motosikletli bir kurye, polislerin bir şahsı kovaladığını görünce tekme atarak onu yere düşürdü.

Torbacıyı yakalayan polis ekipleri, üzerinde yaptığı aramalarda, kemerin altında jelatine sarılı vaziyette saklanmış satışa hazır 11 adet 27 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şahsın kaçarken yere attığı telefonların sürekli çalması ise dikkat çekerken, polis ekipleri ise uyuşturucu ticaretini çözmek için şahsın telefonunu incelemeye aldı. Yaşanan kovalamaca ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Evinde de 3,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Öte yandan yakalanan torbacının Eyüpsultan Çırçır Mahallesi’ndeki evine baskın yapan Kağıthane polisi, 3,5 kilogram uyuşturucu madde, çok miktarda mineralli toprak, uyuşturucu madde imalatında kullanılan madde, enjektörlere basılmış sıvı maddeler, hassas teraziler ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan Bilal Ç, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.