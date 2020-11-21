Başakşehir'deki bir koronavirüs test kiti üretimi yapan işyerine mesai saatinden sonra kar maskeli 5 kişi geldi. İlk denemede kapı kilidini açamayan hırsızlar ikinci defa geldiklerinde yaklaşık 25 dakikalık uğraş sonucu kapının kilidini açarak içeri girdi.

Kasayı merdivenlerden aşağı yuvarladılar

Ofis katına çıkan hırsızlar odalarda bulunan bazı bilgisayarları aldıktan sonra kasanın yerini buldu.

Yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki kasayı yere yatırıp battaniye üzerinde sürükleyen hırsızlar kapıya kadar getirdikleri kasayı merdivenlerden aşağı yuvarladı.

Büyük bir gürültü ile merdivenlerden aşağı kayan kasa dış kapıya çarparak durdu. Kasanın ardından aşağı koşan hırsızlar işyerinin önüne park ettikleri lüks otomobilin arka koltuklarına kasayı yükledikten sonra olay yerinden kaçtı.

“4 kişi kasayı otomobile zor yüklüyor”

Hırsızlığı ertesi sabah öğrenen firma sahibi Bülent Altınak, “Kasanın içinde dolar çek karnesi, senetler, 200 bin liranın üzerinde nakit para ve tapularımız vardı. Şirketin bilgilerinin kaydedildiği bir hard disk de vardı. Organize sanayide güvenlik var fakat biz komşularımızdan sabah 9'da öğreniyoruz. Adamlar lüks otomobille gelip, 5 kişi içeri girmeye çalışıyor ve 25 dakika boyunca kapıyı açmak için uğraşıyorlar. Kapımızın güvenliği de basit bir güvenlik değil. Kasa minimum 300 kilo. 4 kişi otomobile zor yüklüyor" dedi.

Firma sahibi Bülent Altınak ve çalışanların ifadelerine başvuran polis ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak hırsızları yakalama çalışması başlattı.