Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Petrol Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 21 paket halinde 44 kilo 800 gram skunk ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.