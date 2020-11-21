Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yol kenarında patlayıcı bulundu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da yol kenarında çalılıklar arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı bulundu. Ekipler, incelemenin ardından patlayıcıyı emniyete götürdü.
Büyükşehir Belediyesi işçileri, Seyhan Baraj Gölü üzerinden geçen Çatalan Batı Köprüsü yakınlarında, yol kenarındaki çalılıklar arasına gizlenmiş bir paket gördü.
İşçiler paketten şüphelenerek durumu polise haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, pakette el yapımı patlayıcı (EYP) olduğunu belirledi.
Bölgedeki incelemenin ardından parça tesirli olduğu değerlendirilen patlayıcı, güvenlik önlemleri eşliğinde emniyete götürüldü.
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