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Türkiye
AA 07.11.2024 18:51

Çorum'daki patlamada hasara uğrayan bina görüntülendi

Çorum'da 3 Kasım'da Hilal Apartmanı'nda meydana gelen patlamada hasara uğrayan Akıncı Apartmanı'ndaki daireler görüntülendi. Evlerin birçoğunda eşyaların paramparça olduğu görüldü.

Patlamanın ardından tahliye edilen, Hilal Apartmanı'nın karşısındaki Akıncı Apartmanı'na girişlere, olaydan 4 gün sonra kişisel eşyaların alınabilmesi için geçici olarak izin verildi.

İznin ardından bina sakinleri evlerine, görevlilerce verilen baretleri takarak girdi ve ihtiyaç duydukları bazı eşyaları aldı.

Çorum Belediyesi ekipleri de bina içindeki hasarı tespit etmek üzere inceleme yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Patlamadan etkilenen daireler görüntüledi

Akıncı Apartmanı'nın, Hilal Apartmanı'na bakan cephesindeki dairelerin camlarının kırıldığı, cephe duvarlarının bazı bölümlerinin yıkıldığı, eşyaların hasara uğradığı görüldü.

Akıncı Apartmanı sakinlerinden Şahin Alkan, patlama nedeniyle evdeki eşyalarının paramparça olduğunu söyledi.

Çorum'daki patlama anı kamerada
Çorum'daki patlama anı kamerada

Patlamanın ardından kiraladığı başka bir evde kalmaya başladığını belirten Alkan, "Bugün girmemize izin verilince evden kıyafet ve yiyecek bir şeyler aldık. Canımızın sağ olması bize yeter. Mal elimizin kiridir" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Apartman sakinlerinden Mustafa Sungurlu da patlamanın ardından kardeşinin evine yerleştiğini dile getirerek, "Evin içi cam kırıkları ve molozla dolu. Her şey çok kötü" diye konuştu.

Apartmanın 5. katında oturan babasının eşyalarını almaya gelen İbrahim Eker ise kendi evlerinin yalnızca pencerelerinin kırıldığını, diğer bazı dairelerdeki bütün eşyaların ise zarar gördüğünü anlattı.

Binadaki bazı çelik kapıların dahi kırıldığını vurgulayan Eker, "Babam diyaliz hastası. Eve girip diyaliz malzemelerini aldık. Büyük bir felaketten kurtulduk. İnşallah devlet elinden geleni yapacak, bize yardım edecek" ifadesini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gürcan Dereli ise 4. kattaki dairesinin camlarının kırıldığına, zararın az olduğuna işaret ederek, "Bizim başka bir sıkıntımız yok ama ikinci ve üçüncü katlarda zayiat çok. Kırılan yerler var. Evden kıyafet ile bazı acil ihtiyaçlarımız için eşyalar çıkardık" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çorum'da Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda 3 Kasım'da doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Çorum'da doğal gaz patlaması: 1 ölü, 33 yaralı
Çorum'da doğal gaz patlaması: 1 ölü, 33 yaralı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hazırlanan raporda 16 daire ile 12 iş yerinin patlama nedeniyle ağır hasar aldığı belirtilmiş, patlamanın meydana geldiği Hilal Apartmanı için ağır hasarlı olması nedeniyle yıkım kararı verilmişti.

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Çorum'daki patlamada hasara uğrayan bina görüntülendi
Çorum'daki patlamada hasara uğrayan bina görüntülendi
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