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Türkiye
AA 07.11.2024 17:11

Kütahya'da 7 ev, 4 hayvan barınağı ve samanlık yandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir köyde çıkan ve evlere sıçrayan yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği köydeki yangında, 7 ev ile 4 hayvan barınağı ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'da 7 ev, 4 hayvan barınağı ve samanlık yandı

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kızılçukur köyünde çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede bazı evlere sıçradı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı Belediyesi İtfaiyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Kütahya'da 7 ev, 4 hayvan barınağı ve samanlık yandı

Ekipler, vatandaşların tahliye edildiği çok sayıda evi saran alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı.

Çöplükte çıkan yangın birçok evi sardı

Sokakların dar olduğu köyde, birbirine bitişik binalardaki yangına müdahale güçlükle yürütüldü.

Karadan arazözler, havadan iki helikopterle müdahale edilen yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği köydeki yangında, 7 ev ile 4 hayvan barınağı ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, evlerde yaşayanların kısa sürede tahliye edilmesinden dolayı yangında can kaybının olmadığını söyledi.

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112 Acil Çağrı Merkezi İtfaiye Kütahya Orman Yangın
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