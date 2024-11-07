Açık 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.11.2024 15:51

Sevimli sincaplar kış hazırlığında

Tunceli'de sonbaharın gelişiyle ormanlarda hareketlilikleri artan sincaplar, buldukları besinleri yuvalarına taşıyarak zorlu kış şartlarına hazırlanıyor.

Sevimli sincaplar kış hazırlığında

Sarp dağların arasında kurulu kent, el değmemiş doğası, endemik türleri ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Dört mevsim farklı güzellikler sunan kentte, bozayı, kurt, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, kartal, akbaba, ur kekliği ve su samuru gibi türler yaşıyor.

Kentte yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı da yılın her döneminde siyah, gri ve kahverengi sincaplara ev sahipliği yapıyor.

Sevimli sincaplar kış hazırlığında

Ormanların sevimli sakinleri topladıkları besinlerle kışa hazırlanıyor

Milli parktaki belirli alanları mesken tutan sincaplar, günün belirli saatlerinde yuvalarından ayrılarak ormanlardaki ağaçlarda yiyecek arıyor.

Sincaplar, buldukları palamut ve cevizlerle karınlarını doyurup bir kısmını da kış için yuvalarına taşıyor.

Sevimli halleriyle dikkati çeken sincaplar, milli parka gezmeye gelen vatandaşların da ilgi odağı oluyor.

Sevimli sincaplar kış hazırlığında

ETİKETLER
Endemik Milli Parklar Palamut Tunceli
Sıradaki Haber
Togg’un yeni rengi ‘Ayder’ Rize'de tanıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:01
Antalya Kültür Yolu Festivali devam ediyor
16:47
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı
16:30
MEB, 11 binden fazla öğrenciye evde ve hastanede eğitim imkanı sunuyor
16:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği
15:56
İşgalci İsrail, Lübnan'ın Sur bölgesinde bir evi vurdu
15:53
Katil İsrail'nin Gazze'nin kuzeyine hava saldırılarında 6 Filistinli hayatını kaybetti
Sevimli sincaplar kış hazırlığında
Sevimli sincaplar kış hazırlığında
FOTO FOKUS
Kırklarelili çiftçi tarlasına "Karabağ Azerbaycan'dır" yazdı
Kırklarelili çiftçi tarlasına "Karabağ Azerbaycan'dır" yazdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ