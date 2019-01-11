FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında firari kişilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
FETÖ'nün hücre evlerine yapılan baskınlarda A.B.Ö, H.Ö, F.K, M.S. ve F.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, flaş bellek ve pasaportlarına el konuldu. Bir evdeki aramada sahte kimlik ele geçirildi.
Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA